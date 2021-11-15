Определена часть возможных соперников России в стыковых матчах ЧМ-2022

Определились семь из 11 возможных соперников сборной России по футболу в стыковых матчах за путевку на чемпионат мира —2022.

Сборная России проиграла Хорватии в заключительном туре отборочного турнира со счетом 0:1. Теперь им предстоят стыковые матчи.

Кроме России, в стыках сыграют сборные Португалии, Швеции, Уэльса, Чехии, Шотландии, Австрии и Северной Македонии.

Игры последнего тура покажут, какие команды попадают на ЧМ напрямую, а каким предстоят стыковые матчи. Это Италия или Швейцария (группа C), Финляндия или Украина (группа D), Нидерланды, Турция или Норвегия (группа G), Англия или Польша (группа I).

Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября. Напрямую на ЧМ-2022 от УЕФА на данный момент квалифицировались сборные Сербии, Испании, Франции, Бельгии, Дании, Хорватии и Германии.