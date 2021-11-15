Пьяный красноярец проснулся в морге и порезал тела. ВИДЕО

Пьяный житель Курагинского района заночевал в морге больницы, а ночью ему показалось, что тела умерших встают и он их порезал, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Пьяный 32-летний житель в Курагинском районе искал, где переночевать. Он взломал деревянную дверь морга больницы, залез внутрь и лег спать.

«Мне показалось, ну серьезно, мне показалось, что они встают. Мне страшно стало. Они встали, и я их порезал ножом. У них там ножи лежали. Я очень сильно пьяный был. Я целый день пил, я не знаю, сколько выпил. Я пил водку, пиво, вино, все вместе, все подряд», — говорит задержанный на видео ГУ МВД по региону.

Следователи СУ СК РФ по Красноярскому краю возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Курагинского района по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших).

По указанной статье виновным грозит штраф до 40 тысяч рублей, или обязательными работами на сок до 180 часов, либо исправительными работами в течение одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.