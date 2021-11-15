Новый сезон ретро-детектива «Мосгаз» стартует на Первом канале

Сериал «Мосгаз. Дело № 8: Западня» стартует на Первом канале в понедельник, 15 ноября. Это уже восьмой сезон детективного сериала «Мосгаз» о приключениях майора Ивана Черкасова.
В «Западне» действие развернется в 1980 году в предолимпийской Москве. Перед МУРовцами поставлена задача: не допустить в столице ни одного преступления, очистив город от всех неблагонадежных элементов.
Черкасову и его команде поручена борьба с проституцией и «фарцой». Но, вместо этого, Иван Петрович вынужден расследовать одно убийство за другим. В центре событий оказывается недавно вышедший из мест заключения бандит по кличке Череп. Почти все совершаемые убийства происходят при Черепе, однако прямых доказательств его причастности к преступлениям нет.
Доказать его вину невозможно, но при этом и невиновность — под большим сомнением: как будто кто-то невидимый постоянно спасает Черепа от гибели, расчищая ему дорогу. Черкасов попадает в замкнутый круг убийств и спасений. Возможно, это самое сложное дело в практике майора.
Роли в сериале «Мосгаз. Дело № 8: Западня» исполняют Андрей Смоляков (Черкасов), Марина Александрова (Соня Тимофеева), Олег Ягодин (Череп), Екатерина Вилкова (Лариса), Алексей Бардуков (Гаркуша), Александр Голубев (Осадчий), Полина Пушкарук (Анфиса), Александр Феклистов (Куликов) и другие.
«Мосгаз. Дело № 8: Западня» — восьмая часть сериала «Мосгаз», вышедшего на Первом канале в 2012 году. Предыдущие сезоны: «Палач» (2014 год), «Паук» (2015 год), «Шакал» (2016), «Операция Сатана» (2018 год), «Формула мести» (2019 год) и «Катран» (2020 год).
Алекс555Правильно.Пусть берут американский. Хоть дороже но ДЬЯВОЛЬСКИ демократичен.
Д. ВВзрыв в гостинице «Царь Давид» — теракт, совершённый 22 июля 1946 года еврейской подпольной военной организацией...
PRoSpektКто родит детишек "пачку" тот получит водокачку)
D_I_A_B_L_O_oпенсий меньше надо будет платить, бюджет целее будет