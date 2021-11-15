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Новый сезон ретро-детектива «Мосгаз» стартует на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Анна Митрохина, Первый канал

Сериал «Мосгаз. Дело № 8: Западня» стартует на Первом канале в понедельник, 15 ноября. Это уже восьмой сезон детективного сериала «Мосгаз» о приключениях майора Ивана Черкасова.

В «Западне» действие развернется в 1980 году в предолимпийской Москве. Перед МУРовцами поставлена задача: не допустить в столице ни одного преступления, очистив город от всех неблагонадежных элементов.

Черкасову и его команде поручена борьба с проституцией и «фарцой». Но, вместо этого, Иван Петрович вынужден расследовать одно убийство за другим. В центре событий оказывается недавно вышедший из мест заключения бандит по кличке Череп. Почти все совершаемые убийства происходят при Черепе, однако прямых доказательств его причастности к преступлениям нет.

Доказать его вину невозможно, но при этом и невиновность — под большим сомнением: как будто кто-то невидимый постоянно спасает Черепа от гибели, расчищая ему дорогу. Черкасов попадает в замкнутый круг убийств и спасений. Возможно, это самое сложное дело в практике майора.

Роли в сериале «Мосгаз. Дело № 8: Западня» исполняют Андрей Смоляков (Черкасов), Марина Александрова (Соня Тимофеева), Олег Ягодин (Череп), Екатерина Вилкова (Лариса), Алексей Бардуков (Гаркуша), Александр Голубев (Осадчий), Полина Пушкарук (Анфиса), Александр Феклистов (Куликов) и другие.

«Мосгаз. Дело № 8: Западня» — восьмая часть сериала «Мосгаз», вышедшего на Первом канале в 2012 году. Предыдущие сезоны: «Палач» (2014 год), «Паук» (2015 год), «Шакал» (2016), «Операция Сатана» (2018 год), «Формула мести» (2019 год) и «Катран» (2020 год).

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