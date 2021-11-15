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Шестилетний новосибирец с редким заболеванием умер без лекарства

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Ненецкого автономного округа

Следователи и прокуроры проводят проверку информации, что шестилетний ребенок, страдающий спинальной мышечной атрофией (СМА), умер без нужного лекарства.

По сведениям СМИ шестилетний ребенок со спинальной мышечной атрофией (СМА) умер из-за нехватки лекарственных препаратов («Спинраза» и «Рисдиплам»).

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о защите прав детей, о здравоохранении, а также оценит полноту и достаточность оказания ребенку бесплатной медицинской помощи и своевременность назначения терапии от СМА.

По данным СУ СК РФ по Новосибирской области, следователи проведут проверку, насколько ребенок был обеспечен лекарствами.

«Ребенок... скончавшийся на прошлой неделе, бесперебойно получал препарат Рисдиплам с ноября 2020 года. Сначала по программе раннего дорегистрационного доступа, затем, с июня 2021 года, лекарственное обеспечение мальчика осуществлял Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными заболеваниями "Круг добра"», — сообщил Минздрав региона.

Все дети в Новосибирской области со СМА, которым требуется терапия, обеспечены лекарственными препаратами согласно медицинским показаниям.


Спинальная мышечная атрофия — генетическое заболевание. Из-за дефекта в гене мышцы постепенно атрофируются. Сначала ребенок не может держать голову, потом начинаются проблемы с дыханием и глотанием, останавливается сердце.

Цена «рисдиплама» — 340 тысяч долларов в год. Лечение пожизненное. «Рисдиплам» стал вторым зарегистрированным в России препаратом для лечения СМА. Первый — «Спинраза» — был одобрен в августе 2019 года, но большинство российских пациентов не может его получить. Первый год лечения им стоит 48 миллионов рублей, каждый последующий по 24 миллиона.

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