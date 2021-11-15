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Бывший новосибирский губернатор Городецкий получил новую должность

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Экс-губернатор Новосибирской области и мэр Новосибирска Владимир Городецкий занял новую должность в Совете Федерации, сообщил на оперативном совещании в понедельник текущий глава Новосибирской области Андрей Травников.

Городецкого повысили до первого заместителя председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

«Статус нашего представителя Владимира Филипповича Городецкого стал более высоким. Комитет избрал его первым заместителем председателя», — сказал Травников.

В 2017 году Городецкий ушел в отставку с поста губернатора. Работал помощником сибирского полпреда президента РФ Сергея Меняйло, в 2018 году стал сенатором.

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Политика #Местная власть
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