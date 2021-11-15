НАВЕРХ

Карпин взял на себя вину за поражение сборной

Источник:
Sibnet.ru
379 2
Фото: © Михаил Шапаев, РФС

Футболисты сборной России могли бы лучше смотреться на фоне сборной Хорватии, но они слишком много позволяли сопернику играть в атаке, заявил главный тренер Валерий Карпин на пресс-конференции.

Россияне уступили хорватам со счетом 0:1 в воскресной встрече группы H. Мяч в свои ворота на 81-й минуте забил российский защитник Федор Кудряшов. Сборная России заняла второе место в турнирной таблице и сыграет в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2022 в Катаре.

«Естественно, это полностью моя вина. Сто процентов. Наши футболисты на фоне сборной Хорватии могут смотреться намного лучше», — сказал Карпин.

По его словам, самое главное, не получилось, — это контригра, не контратаки, а игра с мячом. Карпин отметил, что у многих футболистов не было желания получать мяч.

«А без мяча обороняться 90 минут невозможно, никаких сил не хватит. Во-вторых, как это и произошло, какой-то случайный рикошет все равно может залететь, когда ты 80 минут из 90 проводишь в своей штрафной», — объяснил главный тренер.

Еще по теме
Определена часть возможных соперников России в стыковых матчах ЧМ-2022
Россия проиграла, но сохранила шанс на ЧМ-2022
Россия и Хорватия сыграют «финальный» матч
Сборная России по футболу разгромила Кипр
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Дисквалифицированный легкоатлет ушел в водители
10.11.2021 18:30
info.sibnet.ru
Алина Кабаева получила спортивный «Оскар»
10.11.2021 15:36
info.sibnet.ru
Минспорта пересмотрит олимпийские выплаты
04.11.2021 15:40
info.sibnet.ru
Воры подкинули украденные медали теннисистке Весниной
03.11.2021 17:16
Девушка дня
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
info.sibnet.ru
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Топ комментариев

Алекс555

Правильно.Пусть берут американский. Хоть дороже но ДЬЯВОЛЬСКИ демократичен.

Д. В

Взрыв в гостинице «Царь Давид» — теракт, совершённый 22 июля 1946 года еврейской подпольной военной организацией...

PRoSpekt

Кто родит детишек "пачку" тот получит водокачку)

D_I_A_B_L_O_o

пенсий меньше надо будет платить, бюджет целее будет
Sibnet.Ru