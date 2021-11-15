Карпин взял на себя вину за поражение сборной

Футболисты сборной России могли бы лучше смотреться на фоне сборной Хорватии, но они слишком много позволяли сопернику играть в атаке, заявил главный тренер Валерий Карпин на пресс-конференции.

Россияне уступили хорватам со счетом 0:1 в воскресной встрече группы H. Мяч в свои ворота на 81-й минуте забил российский защитник Федор Кудряшов. Сборная России заняла второе место в турнирной таблице и сыграет в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2022 в Катаре.

«Естественно, это полностью моя вина. Сто процентов. Наши футболисты на фоне сборной Хорватии могут смотреться намного лучше», — сказал Карпин.

По его словам, самое главное, не получилось, — это контригра, не контратаки, а игра с мячом. Карпин отметил, что у многих футболистов не было желания получать мяч.

«А без мяча обороняться 90 минут невозможно, никаких сил не хватит. Во-вторых, как это и произошло, какой-то случайный рикошет все равно может залететь, когда ты 80 минут из 90 проводишь в своей штрафной», — объяснил главный тренер.