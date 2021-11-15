ЕС призвал «не подливать масло в огонь» конфликта на Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике
безопасности Жозеп Боррель считает, что стороны конфликта на востоке Украине не
должны подливать масла в огонь.
«В настоящий момент ситуация спокойная, мы находимся в
контакте с нашим украинским партнером. Я призываю все стороны действовать
ответственно и не подливать масла в огонь», — цитирует ТАСС Борреля.
По его словам, «сейчас наблюдаются значительное передвижение российских войск, которые возвращаются ближе к складам оружия, которые они оставили после их больших учений несколько месяцев назад».
Комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена в ходе его визита в Киев по поводу риска повторения «крымского сценария», Боррель заметил, что «если Блинкен так сказал, значит у него были на это причины».
Алекс555Правильно.Пусть берут американский. Хоть дороже но ДЬЯВОЛЬСКИ демократичен.
Д. ВВзрыв в гостинице «Царь Давид» — теракт, совершённый 22 июля 1946 года еврейской подпольной военной организацией...
PRoSpektКто родит детишек "пачку" тот получит водокачку)
D_I_A_B_L_O_oпенсий меньше надо будет платить, бюджет целее будет