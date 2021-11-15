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ЕС призвал «не подливать масло в огонь» конфликта на Украине

Источник:
ТАСС
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Фото: © OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что стороны конфликта на востоке Украине не должны подливать масла в огонь.

«В настоящий момент ситуация спокойная, мы находимся в контакте с нашим украинским партнером. Я призываю все стороны действовать ответственно и не подливать масла в огонь», — цитирует ТАСС Борреля.

По его словам, «сейчас наблюдаются значительное передвижение российских войск, которые возвращаются ближе к складам оружия, которые они оставили после их больших учений несколько месяцев назад».

Комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена в ходе его визита в Киев по поводу риска повторения «крымского сценария», Боррель заметил, что «если Блинкен так сказал, значит у него были на это причины».

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