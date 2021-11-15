Сборка истребителей Checkmate началась в России

Строительство истребителей пятого поколения Су-75 Checkmate началось в Комсомольске-на-Амуре, заявил на выставке Dubai Airshow в ОАЭ глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

«На заводе в Комсомольске-на-Амуре начать работы по строительству нескольких Checkmate одновременно», — сказал ТАСС Слюсарь. Первый полет истребителя запланирован на 2023 год, а серийное производство рассчитывают наладить к 2026 году.

Легкий тактический самолет Checkmate («Шах и мат») спроектирован в ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации. Однодвигательный истребитель пятого поколения в России создан на базе научно-технического задела, полученного при разработке Су-57.

Первый опытный образец показали в подмосковном Жуковском в июне этого года на МАКС-2021. В перспективе на его базе могут быть созданы двухместная и беспилотная версии.