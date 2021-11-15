Власти примут меры для сдерживания цен на овощи и мясо

Российское правительство увеличит поддержку производителей овощей и мяса, чтобы не допустить роста цен, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

«Все-таки на российском рынке цены более стабильны, но, тем не менее, сильно растут цены на овощи и картофель, растут цены на мясную группу, в связи с этим будем увеличивать поддержку государственную этих отраслей и в том числе будем работать с сетями», — сказал Патрушев в эфире телеканала «Россия 1».

Министр отметил, что в условиях мирового кризиса, при котором цены на продукты продолжают расти, важно «отвязать внутренние цены от тех цен, которые присутствуют на мировых рынках». Глава Минсельхоза подчеркнул, что власть не допустит дефицита продуктов в России.

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить меры по сдерживанию роста цен на продовольствие