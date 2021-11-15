США заявили, что действия Минска отвлекают внимание от России

Действия Белоруссии на границе с Евросоюзом сеют раздор и отвлекают внимание от России, говорится в заявлении Госдепартамента Соединенных Штатов.

Кризис на границе Белоруссии с Польшей резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч мигрантов подошли с белорусской стороны к польской границе. Некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Польши Збигневом Рау. «Блинкен подтвердил поддержку Польши Соединенными Штатами перед лицом циничной эксплуатации беззащитных мигрантов режимом Лукашенко», — приводит ТАСС заявление Госдепа.

«Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раздор и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной», — утверждает Прайс.

В заявлении уточняется, что Блинкен «выразил глубокую признательность активной поддержке со стороны Польши суверенитету и территориальной целостности Украины». «США, Польша и другие союзники и партнеры едины в стремлении заставить Москву платить высокую цену за военную агрессию и вредоносные действия в регионе», — утверждает Прайс.