Россия проиграла, но сохранила шанс на ЧМ-2022

Сборная России проиграла Хорватии со счетом 0:1 и не смогла напрямую пробиться в финальный этап чемпионата мира —2022.

Весь матч Хорватия атаковала, подопечные Валерия Карпина смогли ответить только редкими ударами по воротам соперника. Единственный, но такой важный гол залетел в ворота российской сборной от собственного защитника Федора Кудряшова на 81-й минуте.

Теперь команда России будет пытаться пробиться на мундиаль через стыковые матчи, где 12 сборных будут бороться за три путевки на турнир. Для выхода в Катар нужно выиграть две встречи.

Жеребьевка стыков состоится 26 ноября, полуфинал стыков — 24-25 марта, финал — 28-29 марта.