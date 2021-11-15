Участница «Фабрики звезд 5» Лерика Голубева перезапустила карьеру

Певица Валерия Голубева, известная по шоу «Фабрика звезд 5» вернулась в шоу-бизнес с новым сольным проектом, теперь она выступает под псевдонимом Lerika, сообщил PR-менеджер артистки Борис Лазарев.

Первым синглом в ее новой музыкальной карьере стал трек «Пожар». Песня символично начинает новую эру в творчестве певицы с обновленным имиджем, визуальным стилем и качественно новым музыкальным материалом.

«В этот огонь я бросаю прошлые токсичные отношения, заморозившие мою карьеру. Людей, которые направляли меня не туда и все, что мешало двигаться вперед. У меня в жизни часто случалось так, что "карты не в масть", и в любви, и в музыкальной карьере. Я совершала ошибки и не стыжусь этого. Но теперь мне спокойно, и я начинаю все с чистого листа» — рассказала о возвращении в шоу-бизнес Lerika.

Валерия Голубева на проекте «Фабрика звезд» получила славу девушки с трудным характером и вылетела одной из первых. Зато успела завести отношения с будущей телезвездой Мигелем. После шоу Лерика (так она себя называла) путешествовала по Индии, работала диджеем и снималась в откровенных фотосессиях. В 2010 году она вышла замуж и стала матерью.