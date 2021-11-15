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Ведущие Первого канала возглавили рейтинг доверия

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Максим Ли, Первый канал

Телеведущий Дмитрий Нагиев занял первое место в ежеквартальном рейтинге доверия, второе и третье места также заняли ведущие Первого канала, сообщил исследовательский холдинг Ромир.

В первой тройке — популярные ведущие Первого канала Дмитрий Нагиев, Иван Ургант и Владимир Познер. Шоумен, телеведущий ТНТ и комик Павел Воля (Comedy Club) занял четвертое место. Пятый в рейтинге — Андрей Малахов (телеканал «Россия-1»).

На шестой строчке Максим Галкин (Первый канал), на одну позицию выше в рейтинге поднялись спортивный комментатор Дмитрий Губерниев («Матч ТВ») (седьмое место), а также журналист и телеведущий Владимир Соловьев («Россия-1») (девятое место).

Попала в десятку и заняла восьмое место Ольга Бузова (ТНТ), которая также фигурирует в списке лидеров рейтинга среди музыкальных исполнителей. Выбыли из топ-10 по сравнению с летним рейтингом Александр Гордон и Ксения Бородина.

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