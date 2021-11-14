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Путин поможет урегулировать миграционный кризис

Источник:
«Россия 1»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Россия готова всячески содействовать разрешению ситуации с мигрантами, сложившейся на границе Белоруссии и Евросоюза, сообщил президент Владимир Путин.

Кризис на границе Белоруссии с Польшей резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч мигрантов подошли с белорусской стороны к польской границе. Некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.

«Когда мы слышим заявления или обвинения в наш адрес, хочу всем сказать: займитесь своими внутренними проблемами, не перекладывайте ни на кого свои собственные вопросы, которые подлежат решению вашими ведомствами соответствующего направления. Но мы готовы всячески способствовать этому, если, конечно, от нас здесь что-то будет зависеть», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что узнал о миграционном кризисе из СМИ и никогда раньше не обсуждал этот вопрос с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. «Только вот когда возник этот кризис мы с ним дважды по телефону говорили», — пояснил Путин.

Ранее он выразил надежду, что Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель в ближайшее время проведут разговор и также обсудят сложившуюся ситуацию, потому что многие мигранты стремятся в Германию.

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