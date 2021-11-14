Глава МИД Британии призвала к бойкоту «Северного потока — 2»

Европейский союз должен пересмотреть зависимость от России в поставках газа, заблокировав сертификацию газопровода «Северный поток — 2», заявила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс.

«Это газопровод рискует подорвать европейскую безопасность, позволив России ужесточить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ, несмотря на пандемию, напоминающую нам о важности наличия разнообразных цепочек поставок, чтобы избежать стратегической зависимости от ненадежных партнеров», — цитирует РБК Трасс.

По ее словам, в «это критическое время» страны Европы должны углублять инвестиционные и торговые связи. «Мы не можем и никогда не будем оказывать помощь тем, кто хочет подорвать свободу и демократию», — заключила Трасс.

«Северный поток — 2» достроили в сентябре, сейчас на нем идет техническая прокачка газа. Немецкий регулятор начал процесс сертификации газопровода. Согласно оценке Федерального сетевого агентства, для этого потребуется четыре месяца, после чего проект будет направлен в Еврокомиссию.