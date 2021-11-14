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Пенсионный возраст снизят для многодетных матерей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Бесплатный фотобанк / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Многодетные матери могут выйти на пенсию на три-десять лет ранее положенного срока, сообщается на сайте Пенсионного фонда России.

Выход на пенсию для многодетных матерей будет зависеть от количества детей. «Женщины, родившие трех детей, приобретают право на пенсию в 57 лет. Общеустановленный возраст снижается на три года», — говорится в сообщении.

«Женщины, родившие четырех детей, приобретают право на пенсию в 56 лет. Общеустановленный возраст снижается на четыре года. Женщины, родившие пять и более детей, выходят на пенсию в 50 лет. Общеустановленный возраст снижается на 10 лет», — сказано на сайте ПФР.

Для женщин, родивших одного или двух детей, снижение пенсионного возраста не предусмотрено, они выходят на пенсию в 60 лет.

Обязательное условие для назначения пенсии для всех перечисленных категорий — это отсутствие факта лишения родительских прав, либо отмены усыновления. Нужно также необходимый страховой стаж и определенной величины индивидуальный пенсионный коэффициент.

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