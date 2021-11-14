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Академик РАН указал критический срок ревакцинации от COVID

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Россияне должны ревакцинироваться «Спутником Лайт» в условиях распространения штамма коронавируса «дельта» раз в полгода, заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

«В рекомендациях Минздрава по вакцинации сказано, что раз в шесть месяцев в условиях сложной эпидобстановки надо ревакцинироваться. Я полностью это поддерживаю, ревакцинироваться "Спутником Лайт", с моей точки зрения, в ситуации появления нового штамма надо действительно раз в шесть месяцев», — сказал Гинцбург в интервью РИА Новости.

В ответ на вопрос о том, насколько критично проходить повторную иммунизацию, академик сказал: «Очень критично». Он пояснил, что у человека через полгода понижается уровень антител на любой чужеродный антиген, если он постоянно с ним не сталкивается.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет четыре процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.

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