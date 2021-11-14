Двух человек убили в конфликте на стройплощадке в Приангарье

Два человека погибли и еще пятеро были ранены в ходе конфликта между жителями и работниками строительной площадки в поселке Залари Иркутской области, сообщает Следственной правление СК РФ по Иркутской области.

По версии следствия, конфликт произошел вечером 12 ноября между двумя местными жителями и шестью мужчинами, работавшими на одном из строительных объектов в поселке.

Стороны конфликта «обоюдно нанесли друг другу телесные повреждения, а в дальнейшем злоумышленники совершили поджог строительного вагончика. В результате преступных действий два человека погибли, еще пять мужчин доставлены в больницу с различными травмами и ожогами», — говорится в сообщении.

Ведется поиск всех участников инцидента, в ОВД уже доставили более 10 человек. Работа по установлению других возможных участников преступления продолжается, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области.

Следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, е, ж» части 2 статьи 105 УК РФ («убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору»), части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («покушение на убийство двух и более лиц»).

На месте преступления работает следственно-оперативная группа в составе следователей СК, следователей-криминалистов и сотрудников полиции.