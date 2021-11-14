НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Двух человек убили в конфликте на стройплощадке в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
698 0
Фото: © пресс-служба Следственного управления СК РФ

Два человека погибли и еще пятеро были ранены в ходе конфликта между жителями и работниками строительной площадки в поселке Залари Иркутской области, сообщает Следственной правление СК РФ по Иркутской области.

По версии следствия, конфликт произошел вечером 12 ноября между двумя местными жителями и шестью мужчинами, работавшими на одном из строительных объектов в поселке.

Стороны конфликта «обоюдно нанесли друг другу телесные повреждения, а в дальнейшем злоумышленники совершили поджог строительного вагончика. В результате преступных действий два человека погибли, еще пять мужчин доставлены в больницу с различными травмами и ожогами», — говорится в сообщении.

Ведется поиск всех участников инцидента, в ОВД уже доставили более 10 человек. Работа по установлению других возможных участников преступления продолжается, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области.

Следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, е, ж» части 2 статьи 105 УК РФ («убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору»), части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («покушение на убийство двух и более лиц»).

На месте преступления работает следственно-оперативная группа в составе следователей СК, следователей-криминалистов и сотрудников полиции.

Еще по теме
Гражданина Таджикистана осудили за молчание о терроризме соседа
Пьяный житель Рубцовска поджег полицейские машины
Троих новосибирцев поймали за незаконный оборот оружия
Экс-директор НИИТО получил срок за крупную растрату
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Двух человек убили в конфликте на стройплощадке в Приангарье
Сибирская магма раскрыла тайну распада древнего суперконтинента
Пьяный на «Лексусе» насмерть сбил женщину на тротуаре в Новосибирске
Юлия Кошкина из Иркутска восхитила жюри «Голоса» образцовым пением
Самое популярное
Градский нарушил правила «Голоса» ради участницы Ники Харгияновой
Вышла вторая часть игры Jurassic World Evolution
Россия вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса
Россия создаст самый мощный процессор
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин назвал вызовом учения США и НАТО в Черном море
Пенсионный возраст снизят для многодетных матерей
Эксперты стали все чаще называть Китай первой экономикой мира
Российские системы РЭБ парализуют силы НАТО в Европе
О самом главном
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Опасный приступ: как отбить паническую атаку
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самое обсуждаемое
47
Россия создаст самый мощный процессор
30
Британия допустила «случайную» войну с Россией
26
Россия вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса
23
Лукашенко рассказал про «уличное» происхождение Путина
22
Путин назвал вызовом учения США и НАТО в Черном море
Sibnet.Ru