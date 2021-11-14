Польский солдат погиб на границе с Белоруссией

Польское командование сообщило о гибели военнослужащего от «выстрела из служебного оружия» поблизости от государственной границы с Белоруссией, где разворачивается кризис с мигрантами.

Миграционный кризис на границах, обострился несколько дней назад, когда многочисленная группа нелегалов выдвинулась с территории Белоруссии к границе с Польшей. Дважды небольшим группам мигрантов удалось прорвать ограждение на границе. Днем 13 ноября стало известно об обнаружении в Польше тела гражданина Сирии вблизи границы с Белоруссией.

Погибшим оказался солдат 17-й Великопольской механизированной бригады. Он погиб в результате выстрела. По данным командования, выстрел был произведен из служебного оружия «без участия третьих лиц», приводит РБК сообщение Минобороны Польши

«Солдат нес караульную службу, то есть он не выполнял задания непосредственно на польско-белорусской границе. Его направили на пограничную службу чуть больше недели назад. С момента прикомандирования он не контактировал с мигрантами» — уточнили в командовании.

Страны Евросоюза обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди «бегут от войны».