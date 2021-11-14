НАВЕРХ

Россия и Хорватия сыграют «финальный» матч

Источник:
Sibnet.ru
446 1
Фото: © Михаил Шапаев, РФС

Сборная России по футболу сыграет с Хорватией решающий матч отборочного турнира чемпионата мира — 2022 в воскресенье. Победившая команда напрямую выйдет в финальную часть.

Перед решающим матчем сборная России занимает первое место в группе Н, опережая Хорватию на два очка. Для прямого попадания на ЧМ-2022 россиянам достаточно сыграть вничью.

«Скажу честно, что о ничьей никто не думает в команде, потому что это всего лишь факт, который нас устраивает. Но завтра будет отдельная игра, в которой нужно будет сделать то, что задумали, к чему готовились, а потом будет результат», — заявил центральный защитник сборной России Георгий Джикия на пресс-конференции.

«Для меня было бы проблематичнее, если бы нас устраивала только победа. Давайте спросим у хорватов, хотели бы они с нами поменяться? Видели бы они в этом проблему? Мы знаем и представляем, как они будут играть: может, 4-3-3, может, ромбом 4-4-2, но это выбор тренера», — отметил главный тренер Валерий Карпин.

«Я знаю почти всю команду России, у них много молодых талантливых игроков, но никого не хотел бы выделять. Это футбол, это игра — никто никого не должен бояться. То, как Россия прошла отборочный турнир, для нас не сюрприз. Завтра решающий матч, можно, сказать, что мы играем в финале», — высказался футболист сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич выделил трех футболистов в составе российской команды — Смолова, Головина и Джикию.

«Мы уверены, что завтра сыграют Джикия и Дмитрий Баринов. Думаю, что россияне будут играть по схеме 4-3-3, что левым защитником будет Вячеслав Караваев. Но посмотрим, как будет завтра», — сказал Далич.

Начало встречи в Сплите— в 17.00 мск, в прямом эфире игру покажет Первый канал.

Еще по теме
Сборная России по футболу разгромила Кипр
Карпин поставил точку в взаимоотношениях с Дзюбой
Россия потренируется на Кипре перед решающим матчем отбора на ЧМ
Судейство матча «Урал» — «Зенит» вызвало горячие споры
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Дисквалифицированный легкоатлет ушел в водители
10.11.2021 18:30
info.sibnet.ru
Алина Кабаева получила спортивный «Оскар»
10.11.2021 15:36
info.sibnet.ru
Минспорта пересмотрит олимпийские выплаты
04.11.2021 15:40
info.sibnet.ru
Воры подкинули украденные медали теннисистке Весниной
03.11.2021 17:16
Девушка дня
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
info.sibnet.ru
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин назвал вызовом учения США и НАТО в Черном море
Россия и Хорватия сыграют «финальный» матч
Британия допустила «случайную» войну с Россией
Сибирская магма раскрыла тайну распада древнего суперконтинента
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самое обсуждаемое
47
Россия создаст самый мощный процессор
26
Россия вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса
19
Эксперт объяснил, что поспособствует популярности электромобилей
18
Кремль высказался по поводу обязательной вакцинации
18
Лукашенко рассказал про «уличное» происхождение Путина
Sibnet.Ru