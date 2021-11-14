Россия и Хорватия сыграют «финальный» матч

Сборная России по футболу сыграет с Хорватией решающий матч отборочного турнира чемпионата мира — 2022 в воскресенье. Победившая команда напрямую выйдет в финальную часть.

Перед решающим матчем сборная России занимает первое место в группе Н, опережая Хорватию на два очка. Для прямого попадания на ЧМ-2022 россиянам достаточно сыграть вничью.

«Скажу честно, что о ничьей никто не думает в команде, потому что это всего лишь факт, который нас устраивает. Но завтра будет отдельная игра, в которой нужно будет сделать то, что задумали, к чему готовились, а потом будет результат», — заявил центральный защитник сборной России Георгий Джикия на пресс-конференции.

«Для меня было бы проблематичнее, если бы нас устраивала только победа. Давайте спросим у хорватов, хотели бы они с нами поменяться? Видели бы они в этом проблему? Мы знаем и представляем, как они будут играть: может, 4-3-3, может, ромбом 4-4-2, но это выбор тренера», — отметил главный тренер Валерий Карпин.

«Я знаю почти всю команду России, у них много молодых талантливых игроков, но никого не хотел бы выделять. Это футбол, это игра — никто никого не должен бояться. То, как Россия прошла отборочный турнир, для нас не сюрприз. Завтра решающий матч, можно, сказать, что мы играем в финале», — высказался футболист сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич выделил трех футболистов в составе российской команды — Смолова, Головина и Джикию.

«Мы уверены, что завтра сыграют Джикия и Дмитрий Баринов. Думаю, что россияне будут играть по схеме 4-3-3, что левым защитником будет Вячеслав Караваев. Но посмотрим, как будет завтра», — сказал Далич.

Начало встречи в Сплите— в 17.00 мск, в прямом эфире игру покажет Первый канал.