Суперкомпьютер NVIDIA предскажет климат на планете

NVIDIA займется созданием суперкомпьютера, который сможет предсказывать изменения климата на всей планете.

Устройство получит название Earth-2, благодаря нему получится предсказать изменения климата в различных регионах планеты на десятилетия вперед, сообщается на официальном сайте компании.

Собранные данные позволят людям заранее адаптироваться к возможным изменениям климата и улучшать устойчивость архитектуры в экстремальных районах. С технической точки зрения Earth-2 будет аналогом Cambridge-1, который используют для медицинских исследований.

Отмечается, что современные технологии позволяют моделировать климат с ультравысоким разрешением благодаря ускоренным вычислениям на GPU, глубокому обучению, прорывам в нейронных сетях, а также суперкомпьютерам с поддержкой ИИ.