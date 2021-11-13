Суперкомпьютер NVIDIA предскажет климат на планете

NVIDIA займется созданием суперкомпьютера, который сможет предсказывать изменения климата на всей планете.
Устройство получит название Earth-2, благодаря нему получится предсказать изменения климата в различных регионах планеты на десятилетия вперед, сообщается на официальном сайте компании.
Собранные данные позволят людям заранее адаптироваться к возможным изменениям климата и улучшать устойчивость архитектуры в экстремальных районах. С технической точки зрения Earth-2 будет аналогом Cambridge-1, который используют для медицинских исследований.
Отмечается, что современные технологии позволяют моделировать климат с ультравысоким разрешением благодаря ускоренным вычислениям на GPU, глубокому обучению, прорывам в нейронных сетях, а также суперкомпьютерам с поддержкой ИИ.
UynachalnicaТак моэет и у остальных проверять уровень антител, а не куаркоды?!
mosquito__2010Украина фактически находится в состоянии войны с собственным мозгом.
ifhbrjdДаже для бюджетников - врачей, учителей и т.д. - это невыполнимо. Только для чиновников и депутатов это...
лачиновИ что человеку с таким иммунитетом на удаленку переходить спрашивается?