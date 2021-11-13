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Суперкомпьютер NVIDIA предскажет климат на планете

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Tomasz Zikowski / CC BY-SA 3.0

NVIDIA займется созданием суперкомпьютера, который сможет предсказывать изменения климата на всей планете.

Устройство получит название Earth-2, благодаря нему получится предсказать изменения климата в различных регионах планеты на десятилетия вперед, сообщается на официальном сайте компании.

Собранные данные позволят людям заранее адаптироваться к возможным изменениям климата и улучшать устойчивость архитектуры в экстремальных районах. С технической точки зрения Earth-2 будет аналогом Cambridge-1, который используют для медицинских исследований.

Отмечается, что современные технологии позволяют моделировать климат с ультравысоким разрешением благодаря ускоренным вычислениям на GPU, глубокому обучению, прорывам в нейронных сетях, а также суперкомпьютерам с поддержкой ИИ.

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Uynachalnica

Так моэет и у остальных проверять уровень антител, а не куаркоды?!

mosquito__2010

Украина фактически находится в состоянии войны с собственным мозгом.

ifhbrjd

Даже для бюджетников - врачей, учителей и т.д. - это невыполнимо. Только для чиновников и депутатов это...

лачинов

И что человеку с таким иммунитетом на удаленку переходить спрашивается?
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