Игрок сборной забил невероятный гол и побил рекорд Овечкина

Нападающий Матвей Мичков стал самым молодым автором заброшенной шайбы в истории сборной России по хоккею — 16-летний игрок побил рекорд Александра Овечкина, который в возрасте 17 лет и 11 месяцев в 2003 году забросил дебютную шайбу за национальную команду.

Мичков забросил шайбу в ворота сборной Швеции на Кубке Карьяла, который проходит в Хельсинки. При этом сделал это в стиле «лакросс» — когда шайба поднимается клюшкой и бросается «за шиворот» вратарю сзади.

Несмотря на красивейший гол, россияне проиграла шведам со счетом 4:2. Это была вторая игра россиян на Кубке Карьяла. В первой встрече национальная команда уступила Финляндии со счётом 0:3.

МИЧКОООООООВ!!!!

Легко и непринужденно Матвей засовывает «лакросс» и сравнивает счет в самом начале второго периода! И да, это его первая шайба за национальную сборную, 1:1 pic.twitter.com/rFdJk44dHH — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 13, 2021

Мичков ранее стал первым хоккеистом 2004 года рождения, который вышел на лед в матче Континентальной хоккейной лиги. Он также стал самым молодым хоккеистом в истории отечественных национальных команд, побив 52-летний рекорд Владислава Третьяка.