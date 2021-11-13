Игрок сборной забил невероятный гол и побил рекорд Овечкина

Нападающий Матвей Мичков стал самым молодым автором заброшенной шайбы в истории сборной России по хоккею — 16-летний игрок побил рекорд Александра Овечкина, который в возрасте 17 лет и 11 месяцев в 2003 году забросил дебютную шайбу за национальную команду.
Мичков забросил шайбу в ворота сборной Швеции на Кубке Карьяла, который проходит в Хельсинки. При этом сделал это в стиле «лакросс» — когда шайба поднимается клюшкой и бросается «за шиворот» вратарю сзади.
Несмотря на красивейший гол, россияне проиграла шведам со счетом 4:2. Это была вторая игра россиян на Кубке Карьяла. В первой встрече национальная команда уступила Финляндии со счётом 0:3.
МИЧКОООООООВ!!!!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 13, 2021
Легко и непринужденно Матвей засовывает «лакросс» и сравнивает счет в самом начале второго периода! И да, это его первая шайба за национальную сборную, 1:1 pic.twitter.com/rFdJk44dHH
Мичков ранее стал первым хоккеистом 2004 года рождения, который вышел на лед в матче Континентальной хоккейной лиги. Он также стал самым молодым хоккеистом в истории отечественных национальных команд, побив 52-летний рекорд Владислава Третьяка.
UynachalnicaТак моэет и у остальных проверять уровень антител, а не куаркоды?!
mosquito__2010Украина фактически находится в состоянии войны с собственным мозгом.
ifhbrjdДаже для бюджетников - врачей, учителей и т.д. - это невыполнимо. Только для чиновников и депутатов это...
лачиновИ что человеку с таким иммунитетом на удаленку переходить спрашивается?