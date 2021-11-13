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Игрок сборной забил невероятный гол и побил рекорд Овечкина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © fhr.ru

Нападающий Матвей Мичков стал самым молодым автором заброшенной шайбы в истории сборной России по хоккею — 16-летний игрок побил рекорд Александра Овечкина, который в возрасте 17 лет и 11 месяцев в 2003 году забросил дебютную шайбу за национальную команду.

Мичков забросил шайбу в ворота сборной Швеции на Кубке Карьяла, который проходит в Хельсинки. При этом сделал это в стиле «лакросс» — когда шайба поднимается клюшкой и бросается «за шиворот» вратарю сзади.

Несмотря на красивейший гол, россияне проиграла шведам со счетом 4:2. Это была вторая игра россиян на Кубке Карьяла. В первой встрече национальная команда уступила Финляндии со счётом 0:3.

Мичков ранее стал первым хоккеистом 2004 года рождения, который вышел на лед в матче Континентальной хоккейной лиги. Он также стал самым молодым хоккеистом в истории отечественных национальных команд, побив 52-летний рекорд Владислава Третьяка.

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Uynachalnica

Так моэет и у остальных проверять уровень антител, а не куаркоды?!

mosquito__2010

Украина фактически находится в состоянии войны с собственным мозгом.

ifhbrjd

Даже для бюджетников - врачей, учителей и т.д. - это невыполнимо. Только для чиновников и депутатов это...

лачинов

И что человеку с таким иммунитетом на удаленку переходить спрашивается?
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