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Этап поединков начинается в 10 сезоне «Голоса»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Голос»

Наставники 10-го «Голоса» набрали команды, теперь участников ждет этап поединков, после него половина музыкантов покинут шоу. Новый этап стартует на Первом канале в пятницу, 19 ноября.

В 10-м сезоне «Голоса» наставник Александр Градский нарушил правила проекта, взяв в команду 13-го участника. У остальных наставников — Пелагеи, Димы Билана и Леонида Агутина — по 12 музыкантов в командах.

Команда Градского: Юлия Курганова, Мирослава Кочева, Адильхан Макин, Марина Моисеева, Роман Графов, Эстер Кандинова, Юлия Коваль, Татьяна Качурина, Полина Клинникова, Самвел Азатян, Ника Харгиянова, Виктор Кириллов, Алишер Каримов.

Команда Пелагеи: Екатерина Цымлова, Юлия Плаксина, Наталия Соболева, Юлия Кошкина, Вероника Мохирева, Максим Дмитриев, Александр Шпагин, Дарья Копейкина, Василий Боджгуа, Алий Тлюняев, Александр Волкодав, Светлана Малюткина.

Команда Билана: Элина Пан, Максим Завидия, Рустам Бахтияров, Адилет Жумабеков, Ольга Баландина, Никита Бысюк, Ильхом Тагиров, Давид Левин, Ольга и Любовь Кузнецовы, Флора Бичахчан, Ернар Садирбаев, Максим Юдин.

Команда Агутина: Артур Богданов, Тамара Кутидзе, Иван Харьковский, Арина Данилова, Диана Оболашвили, Вячеслав Явкин, Карина Купер, Елизавета Шарипова, Юрий Навроцкий, Олеся Полищук, Ана Агрба, Александр Ли.

По правилам «Голоса» в каждом поединке двое представителей одной команды исполняют вместе одну песню и в следующий этап проходит лучший, по мнению наставника. На этом этапе проект покидает половина участников и в командах остается по шесть человек.

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