Windows 11 стала игнорировать браузер по умолчанию

Сборка Windows 11 под номером 22494 не позволяет обрабатывать ссылки любым браузерам кроме Edge, даже если те выбраны в качестве обозревателя по умолчанию, выяснили специалисты.

Как правило, ссылки обрабатываются в Windows тем браузером, который установлен по умолчанию. Однако существуют способы зарегистрировать пользовательский обработчик протоколов для ОС и браузеров, который определяет, как будет обрабатываться ссылка.

Например, Microsoft добавляет к некоторым ссылкам префикс microsoft-edge:https://, чтобы открывать их именно через Edge. При этом компания делает это не для всех ссылок, а только для тех, которые связаны со службами Windows.

Такие браузеры, как Brave и Firefox внедрили средства, которые позволяют противостоять принудительному открытию ссылок в Edge. Однако они больше не работают, начиная со сборки 22494 Windows 11.

Примечательно, что в Windows 11 изменение браузера по умолчанию стало более неудобным. Кроме необходимости выбора нового браузера вручную в настройках, пользователям теперь требуется назначить все типы ссылок и файлов, которые будут открываться с его помощью.