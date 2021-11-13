Лукашенко рассказал про «уличное» происхождение Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что он похож на коллегу из России Владимира Путина своим «уличным» происхождением.

«Мы похожи чем? Мы, когда сидим за столом, я говорю: "Слушай, я вот иногда думаю, почему мы практически одинаково воспринимаем реальную действительность?". Философским языком говоря... Я говорю: "Ты дворовый, а я уличный. То есть мы пришли оттуда, с самого низа". Он говорит: "Точно"», — рассказал Лукашенко в интервью журналу «Национальная оборона».

При этом президент Белоруссии подчеркнул, что он и Путин «увидели эту жизнь» и у них были «одни ценности». «Поэтому мы одинаково воспринимаем эту действительность. Да, мы можем где-то по-разному, в силу каких-то обстоятельств, перемалывать эту действительность и делать соответствующие выводы», — отметил он.

По словам Лукашенко, события прошлого года еще больше сблизили двух лидеров. «Мы поняли, что все эти вот разговоры — ширма, со стороны Запада, это просто разговоры. А они, как я сказал, войны здесь как развязывали постоянно, так нацелены и сегодня», — пояснил президент.