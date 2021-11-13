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Лукашенко рассказал про «уличное» происхождение Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что он похож на коллегу из России Владимира Путина своим «уличным» происхождением.

«Мы похожи чем? Мы, когда сидим за столом, я говорю: "Слушай, я вот иногда думаю, почему мы практически одинаково воспринимаем реальную действительность?". Философским языком говоря... Я говорю: "Ты дворовый, а я уличный. То есть мы пришли оттуда, с самого низа". Он говорит: "Точно"», — рассказал Лукашенко в интервью журналу «Национальная оборона».

При этом президент Белоруссии подчеркнул, что он и Путин «увидели эту жизнь» и у них были «одни ценности». «Поэтому мы одинаково воспринимаем эту действительность. Да, мы можем где-то по-разному, в силу каких-то обстоятельств, перемалывать эту действительность и делать соответствующие выводы», — отметил он.

По словам Лукашенко, события прошлого года еще больше сблизили двух лидеров. «Мы поняли, что все эти вот разговоры — ширма, со стороны Запада, это просто разговоры. А они, как я сказал, войны здесь как развязывали постоянно, так нацелены и сегодня», — пояснил президент.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Так моэет и у остальных проверять уровень антител, а не куаркоды?!

ifhbrjd

Даже для бюджетников - врачей, учителей и т.д. - это невыполнимо. Только для чиновников и депутатов это...

лачинов

И что человеку с таким иммунитетом на удаленку переходить спрашивается?

mosquito__2010

Украина фактически находится в состоянии войны с собственным мозгом.
Sibnet.Ru