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Британия допустила «случайную» войну с Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Defense

Отношения России и Европы на данный момент крайне напряженные, обстановка сложилась более серьезная, чем во времена холодной войны и могут грозить случайной войной, заявил начальник штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер.

«Мы не должны допустить, чтобы воинственный характер некоторых наших политиков поставил их в положение, когда эскалация конфликта ведет к ошибкам», — сказал он, подчеркнув при этом, что характер конкуренции между государствами ведет к усилению напряженности.

Сейчас ключевой причиной для беспокойства Евросоюза является миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей, пишет Daily Express. Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тысяч нелегалов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что ослабит контроль за потоками мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в страны Евросоюза.

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