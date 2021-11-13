Британия допустила «случайную» войну с Россией

Отношения России и Европы на данный момент крайне напряженные, обстановка сложилась более серьезная, чем во времена холодной войны и могут грозить случайной войной, заявил начальник штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер.

«Мы не должны допустить, чтобы воинственный характер некоторых наших политиков поставил их в положение, когда эскалация конфликта ведет к ошибкам», — сказал он, подчеркнув при этом, что характер конкуренции между государствами ведет к усилению напряженности.

Сейчас ключевой причиной для беспокойства Евросоюза является миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей, пишет Daily Express. Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тысяч нелегалов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что ослабит контроль за потоками мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в страны Евросоюза.