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Открыто неожиданное свойство черного чая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Регулярное употребление черного чая помогает бороться с гипертонией, выяснили австралийские ученые.

Специалисты изучали влияние этого популярного напитка на мужчин и женщин с повышенным систолическим артериальным давлением. Участники эксперимента выпивали по три чашки черного чая в день на протяжении шести месяцев.

Оказалось, что чай стабилизует показатели систолического и диастолического давления. Хотя днем изменения показателей были незначительными, ночью они снижались в среднем на 10%, показали данные исследования, пишет American Journal of Clinical Nutrition.

Эффект сохранялся на протяжении полугода, при этом не зависел от изначального уровня артериального давления и частоты сердечных сокращений испытуемых. При этом ученые пока затрудняются назвать компонент чая, благодаря которому эффект стал возможен.

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Uynachalnica

Так моэет и у остальных проверять уровень антител, а не куаркоды?!

ifhbrjd

Даже для бюджетников - врачей, учителей и т.д. - это невыполнимо. Только для чиновников и депутатов это...

лачинов

И что человеку с таким иммунитетом на удаленку переходить спрашивается?

mosquito__2010

Украина фактически находится в состоянии войны с собственным мозгом.
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