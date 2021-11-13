Открыто неожиданное свойство черного чая

Регулярное употребление черного чая помогает бороться с гипертонией, выяснили австралийские ученые.

Специалисты изучали влияние этого популярного напитка на мужчин и женщин с повышенным систолическим артериальным давлением. Участники эксперимента выпивали по три чашки черного чая в день на протяжении шести месяцев.

Оказалось, что чай стабилизует показатели систолического и диастолического давления. Хотя днем изменения показателей были незначительными, ночью они снижались в среднем на 10%, показали данные исследования, пишет American Journal of Clinical Nutrition.

Эффект сохранялся на протяжении полугода, при этом не зависел от изначального уровня артериального давления и частоты сердечных сокращений испытуемых. При этом ученые пока затрудняются назвать компонент чая, благодаря которому эффект стал возможен.