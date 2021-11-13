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Аглая Шиловская и Максим Шабалин выбыли из «Ледникового периода»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Максим Ли, Первый канал

Пара актрисы Аглаи Шиловской и фигуриста Максима Шабалина выбыли из проекта «Ледниковой период».

По итогам шестого выпуска в номинацию попали пары Шиловской и Шабалина, а также Натальи Забияко и Никиты Преснякова. Тех, кто останется в проекте, выбирали зрители. По итогам голосования Пресняков и Забияко набрали 77% голосов и остались в шоу.

Для Шиловской это была вторая номинация. В первый раз она туда попала, потому что пропустила один эфир из-за болезни. Тогда пару спасло жюри.

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