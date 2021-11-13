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Путин ответил на газовую угрозу Лукашенко

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Перекрытие Белоруссией транзита газа в Европу будет нарушением транзитного контракта, заявил президент России Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин».

При этом российский лидер отметил, что пока он не обсуждал с белорусским президентом Александром Лукашенко вопрос транзита газа. «Он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул», — признался Путин.

Лукашенко 11 ноября заявил, что готов жестко ответить на возможные санкции со стороны стран ЕС и на угрозы Польши полностью закрыть границу. «Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда?» — сказал он.

Евросоюз после заявления белорусского лидера рекомендовал Минску не использовать транзит газа в качестве меры давления в дипломатии. По мнению Брюсселя, газ считается ресурсом первой необходимости и не должен использоваться в геополитических спорах.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сразу после этого заверил, что заявление президента Белоруссии по поводу возможной приостановки транзита газа в Европу не согласовывалось с Кремлем.

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Политика #Мир #Россия
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