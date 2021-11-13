Путин отверг причастность России к миграционному кризису

Россия не причастна к миграционному кризису на границе Белоруссии и Евросоюза, заявил российский президент Владимир Путин

«Хочу, чтобы все знали. Мы-то здесь совершенно ни при чем. Там вот на нас все пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить», — подчеркнул Путин в интервью с Павлом Зарубиным на телеканале «Россия 24».

Российский лидер отметил, что авиационные компании России не перевозят мигрантов. По словам Путина, группы по переправке мигрантов действуют давно и «ключевое звено» организации находится в странах Евросоюза.

Толпа нелегальных мигрантов 8 ноября пришла с территории Белоруссии к польской границе, чтобы попасть на территорию Польши. Белорусская погранслужба заявила, что беженцы пошли на штурм границы из-за «бесчеловечного отношения польских властей».

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее назвал обвинения в адрес России в создании миграционного кризиса на белорусско-польской границе «пустословием Евросоюза», которое продиктовано «русофобскими инстинктами».