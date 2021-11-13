НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин отверг причастность России к миграционному кризису

Источник:
Sibnet.ru
264 4
Фото: © пресс-служба президента РФ

Россия не причастна к миграционному кризису на границе Белоруссии и Евросоюза, заявил российский президент Владимир Путин

«Хочу, чтобы все знали. Мы-то здесь совершенно ни при чем. Там вот на нас все пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить», — подчеркнул Путин в интервью с Павлом Зарубиным на телеканале «Россия 24».

Российский лидер отметил, что авиационные компании России не перевозят мигрантов. По словам Путина, группы по переправке мигрантов действуют давно и «ключевое звено» организации находится в странах Евросоюза.

Толпа нелегальных мигрантов 8 ноября пришла с территории Белоруссии к польской границе, чтобы попасть на территорию Польши. Белорусская погранслужба заявила, что беженцы пошли на штурм границы из-за «бесчеловечного отношения польских властей».

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее назвал обвинения в адрес России в создании миграционного кризиса на белорусско-польской границе «пустословием Евросоюза», которое продиктовано «русофобскими инстинктами».

Еще по теме
Путин ответил на газовую угрозу Лукашенко
Россия отреагировала на угрозу Лукашенко остановить транзит газа
Украина официально ввела слово «депутатка»
Меркель второй раз за два дня поговорила с Путиным
смотреть все
Политика #Мир #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пьяный на «Лексусе» насмерть сбил женщину на тротуаре в Новосибирске
Юлия Кошкина из Иркутска восхитила жюри «Голоса» образцовым пением
Поезд протаранил «Газель» в Красноярском крае
Кузбасс ввел обязательную вакцинацию от коронавируса
Самое популярное
Вышла вторая часть игры Jurassic World Evolution
Россия вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса
Microsoft показала упрощенную Windows 11
Байден выполнил обещание Путину
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Топ комментариев

Uynachalnica

Так моэет и у остальных проверять уровень антител, а не куаркоды?!

mosquito__2010

Украина фактически находится в состоянии войны с собственным мозгом.

ifhbrjd

Даже для бюджетников - врачей, учителей и т.д. - это невыполнимо. Только для чиновников и депутатов это...

лачинов

И что человеку с таким иммунитетом на удаленку переходить спрашивается?
Sibnet.Ru