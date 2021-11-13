Пираты взломали новый сборник игр GTA

Пиратские копии сборника Grand Theft Auto: The Trilogy появились в Сети, следует из сообщений пользователей Reddit. В сборник входят обновленные версии классических частей франшизы — GTA 3, GTA: Vice City и GTA: San Andreas.

Ссылки на взломанные игры были опубликованы в день релиза, отметили пользователи. В продажу GTA: The Trilogy поступила 11 ноября, выход ремастеров был приурочен к 20-летию GTA 3. Стоимость трилогии на ПК составила 4 279 рублей.

Примечательно, что через сутки после выхода игры Rockstar закрыла доступ к GTA: The Trilogy. Разработчики на 15 часов отключили официальный лаунчер, из-за чего пользователи не могли запустить игру.

Доступ к играм Grand Theft Auto: The Trilogy возобновился только в ночь на 13 ноября. Сейчас все три обновленные части франшизы доступны на ПК, а также приставках PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.