Овечкин вышел на четвертое место в списке лучших снайперов НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил очередной гол в матче регулярного первенства НХЛ, который стал 742-м в его карьере.

Благодаря забитой на 11-й минуте игры шайбе Овечкин обошел американца Бретта Халла в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В прошлый раз россиянин отличился 8 ноября, тогда Овечкин сравнялся с Халлом по числу голов.

Лучшим снайпером в истории НХЛ остается канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола, его соотечественник Горди Хоу занимает второе место с 801 шайбой, третий — чех Яромир Ягр, отличившийся в матчах НХЛ 766 раз.

Овечкин минувшим летом подписал новый пятилетний контракт с «Вашингтоном», за который выступает с 2005 года. 36-летний игрок теоретически может побить «вечный» рекорд Уэйна Гретцки по забитым шайбам.