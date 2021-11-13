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Овечкин вышел на четвертое место в списке лучших снайперов НХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Keith Allison / CC BY-SA 2.0

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил очередной гол в матче регулярного первенства НХЛ, который стал 742-м в его карьере.

Благодаря забитой на 11-й минуте игры шайбе Овечкин обошел американца Бретта Халла в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В прошлый раз россиянин отличился 8 ноября, тогда Овечкин сравнялся с Халлом по числу голов.

Лучшим снайпером в истории НХЛ остается канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола, его соотечественник Горди Хоу занимает второе место с 801 шайбой, третий — чех Яромир Ягр, отличившийся в матчах НХЛ 766 раз.

Овечкин минувшим летом подписал новый пятилетний контракт с «Вашингтоном», за который выступает с 2005 года. 36-летний игрок теоретически может побить «вечный» рекорд Уэйна Гретцки по забитым шайбам.

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Uynachalnica

Так моэет и у остальных проверять уровень антител, а не куаркоды?!

mosquito__2010

Украина фактически находится в состоянии войны с собственным мозгом.

лачинов

И что человеку с таким иммунитетом на удаленку переходить спрашивается?

ifhbrjd

Даже для бюджетников - врачей, учителей и т.д. - это невыполнимо. Только для чиновников и депутатов это...
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