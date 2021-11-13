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Украина нашла замену российскому газу

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Украина в случае дефицита газа в отопительный период может закупать топливо в Словакии, заявил заместитель министра энергетики страны Максим Немчинов.

«На сегодняшний день у нас в хранилищах находится достаточно природного газа. Хочу также подчеркнуть, что даже в случае дефицита мы имеем возможность его импортировать», — пояснил замминистра.

По словам украинского чиновника, компания «Нафтогаз» имеет необходимые средства и мощности для осуществления закупок газа у Словакии. При этом прогнозируемая цена таких закупок составляет порядка тысячи долларов за тысячу кубометров.

Ранее Киев начал переговоры о поставках сжиженного природного газа из Катара через польские терминалы на берегу Балтийского моря, однако этому мешает низкая пропускная способность между Украиной и Польшей.

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Экономика #Недра и ТЭК
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