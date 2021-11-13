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Пьяный на «Лексусе» насмерть сбил женщину на тротуаре в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © incident_nsk, vk.com/incident_nsk

Мужчина на «Лексусе» наехал на пешеходов, стоявших на тротуаре, в результате погибла молодая женщина, еще два человека получили травмы. ДТП произошло на улице Одоевского в Новосибирске, сообщило в воскресенье управление ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

Смертельное ДПТ случилось в 6.50 по местному времени. 45-летний мужчина на автомобиле Lexus ехал по улице Одоевского, со стороны Бердского шоссе в сторону улицы Твардовского.

Около дома 1/8 водитель наехал на пешеходные ограждения, а также на троих пешеходов, находившихся на тротуаре.

В результате один пешеход (женщина 30-35 лет) получила травмы несовместимые с жизнью, еще двое пешеходов (мужчины) доставлены в больницу с различными травмами.

По данным управление ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, мужчина, находившийся, за рулем иномарки, находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Uynachalnica

Так моэет и у остальных проверять уровень антител, а не куаркоды?!

mosquito__2010

Украина фактически находится в состоянии войны с собственным мозгом.

лачинов

И что человеку с таким иммунитетом на удаленку переходить спрашивается?

ifhbrjd

Даже для бюджетников - врачей, учителей и т.д. - это невыполнимо. Только для чиновников и депутатов это...
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