Пьяный на «Лексусе» насмерть сбил женщину на тротуаре в Новосибирске

Мужчина на «Лексусе» наехал на пешеходов, стоявших на тротуаре, в результате погибла молодая женщина, еще два человека получили травмы. ДТП произошло на улице Одоевского в Новосибирске, сообщило в воскресенье управление ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

Смертельное ДПТ случилось в 6.50 по местному времени. 45-летний мужчина на автомобиле Lexus ехал по улице Одоевского, со стороны Бердского шоссе в сторону улицы Твардовского.

Около дома 1/8 водитель наехал на пешеходные ограждения, а также на троих пешеходов, находившихся на тротуаре.

В результате один пешеход (женщина 30-35 лет) получила травмы несовместимые с жизнью, еще двое пешеходов (мужчины) доставлены в больницу с различными травмами.

По данным управление ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, мужчина, находившийся, за рулем иномарки, находился в состоянии алкогольного опьянения.