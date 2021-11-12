НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Поезд протаранил «Газель» в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
314 1
Фото: © МЧС России по Красноярскому краю

Грузовой поезд столкнулся с «Газелью» на переезде в Красноярском крае, сообщает пресс-служба МЧС по региону. Погибли пять человек, еще двое пострадавших доставлены в больницу.

Инцидент произошел в Лесосибирске 12 ноября в 20.26 по местному времени. По предварительным данным, причиной аварии стало грубое нарушение правил водителем грузовика.

На регулируемом железнодорожном переезде, оборудованном автоматической переездной сигнализацией, водитель выехал на пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом, сообщает Красноярская железная дорога.

Отмечается, что машинист поезда применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось. Локомотивная бригада в результате инцидента не пострадала.

Еще по теме
Сбивший ребенка пьяным экс-депутат в Омской области получил срок
ДТП микроавтобуса с грузовиком в Красноярском крае унесло жизни троих
Пьяная жительница Тувы без прав устроила гонки с экипажем ДПС. ВИДЕО
Спасатели достали девушку из расплющенного «Делимобиля»
смотреть все
ЧП #ДТП
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Поезд протаранил «Газель» в Красноярском крае
Кузбасс ввел обязательную вакцинацию от коронавируса
Открылся первый магазин мусора с берегов Байкала
Крупнейший зерновой терминал в Забайкалье откроется в 2022 году
Самое популярное
Вышла вторая часть игры Jurassic World Evolution
Россия вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса
Разработка новой российской ракеты разъярила США
Правительство поддержало отмену обязательного техосмотра
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин предрек появление опасных штаммов коронавируса
Россия отреагировала на угрозу Лукашенко остановить транзит газа
Пиломатериалам введут заградительную пошлину
WhatsApp получит новую приватную функцию
О самом главном
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Опасный приступ: как отбить паническую атаку
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Топ комментариев

Uynachalnica

Так моэет и у остальных проверять уровень антител, а не куаркоды?!

Д. В

Гражданам ЕС пора начинать волноваться "...на европейском театре военных действий..."

ponhik78

Они в какой-то своей реальности живут последние годы!!!!

Nik3316

похвалил украинскую сторону за «сдержанность» в отношении Москвы... ахахаха))
Sibnet.Ru