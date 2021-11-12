Поезд протаранил «Газель» в Красноярском крае

Грузовой поезд столкнулся с «Газелью» на переезде в Красноярском крае, сообщает пресс-служба МЧС по региону. Погибли пять человек, еще двое пострадавших доставлены в больницу.

Инцидент произошел в Лесосибирске 12 ноября в 20.26 по местному времени. По предварительным данным, причиной аварии стало грубое нарушение правил водителем грузовика.

На регулируемом железнодорожном переезде, оборудованном автоматической переездной сигнализацией, водитель выехал на пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом, сообщает Красноярская железная дорога.

Отмечается, что машинист поезда применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось. Локомотивная бригада в результате инцидента не пострадала.