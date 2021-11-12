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Пиломатериалам введут заградительную пошлину

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство с 1 января 2022 года ограничит вывоз грубо обработанных влажных пиломатериалов толщиной более 10 сантиметров.

В таком виде из страны вывозят замаскированный кругляк — грубо отесанные бревна, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. На такое бревно будет установлена заградительная вывозная таможенная пошлина.

Необработанные круглые древесные бревна из хвойной древесины и ценных лиственных пород с 2022 года фактически запрещается экспортировать. Для вывоза будут действовать только два пункта пропуска на территории России.

В целом за 2020 год из России было экспортировано 18,5 миллионов тонн необработанных или грубо обработанных лесоматериалов на 4,3 миллиарда долларов. По данным Федеральной таможенной службы, основные поставки пришлись на Китай.

Запретить экспорт кругляка осенью 2020 года поручил президент Владимир Путин. Минпромторг выступает за то, чтобы размер запретительной пошлины составлял не менее 80%, но пока он еще обсуждается в правительстве.

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Uynachalnica

Так моэет и у остальных проверять уровень антител, а не куаркоды?!

ponhik78

Они в какой-то своей реальности живут последние годы!!!!

Nik3316

похвалил украинскую сторону за «сдержанность» в отношении Москвы... ахахаха))

Д. В

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