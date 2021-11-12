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Путин предрек появление опасных штаммов коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Более опасные штаммы коронавируса могут начать распространяться по планете в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин.

Заявление российского лидера прозвучало в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), на котором Путин выступил в режиме видеоконференции, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, когда Путин пройдет повторную вакцинацию от коронавируса. По его словам, президент сделает новую прививку, когда об этом скажут врачи.

Песков напомнил, что Путин ранее рассказывал о достаточно высоких титрах антител после основной вакцинации. Безопасность президента России и его здоровья является первоочередной задачей, заверил официальный представитель Кремля.

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Политика #Россия #Здоровье #Новости COVID19
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