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WhatsApp получит новую приватную функцию

Источник:
Androidpolice.com
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Фото: © Sibnet.ru

Мессенджер WhatsApp тестирует новую функцию, которая позволяет спрятать время последнего появления в приложении от конкретных пользователей.

Разработчики отмечают, что такая приватная функция позволит сделать экосистему мессенджера немного безопаснее для потенциальных жертв, которых преследуют в Сети. Пока она работает в бета-версии 2.21.33.14.

В текущей стабильной версии у пользователя есть только три варианта «видимости» — время последнего использования приложения могут увидеть «все», «мои контакты» или «никто». Новый вариант позволяет сохранить видимость этих данных за исключением отдельных людей.

Примечательно, что ранее подобную функцию получил мессенджер Telegram. По всей видимости, команда WhatsApp решила перенять такой гибкий подход к настройкам приложения, отвечающим за приватность и безопасность.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Так моэет и у остальных проверять уровень антител, а не куаркоды?!

ponhik78

Они в какой-то своей реальности живут последние годы!!!!

Nik3316

похвалил украинскую сторону за «сдержанность» в отношении Москвы... ахахаха))

Д. В

Гражданам ЕС пора начинать волноваться "...на европейском театре военных действий..."
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