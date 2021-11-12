WhatsApp получит новую приватную функцию

Мессенджер WhatsApp тестирует новую функцию, которая позволяет спрятать время последнего появления в приложении от конкретных пользователей.

Разработчики отмечают, что такая приватная функция позволит сделать экосистему мессенджера немного безопаснее для потенциальных жертв, которых преследуют в Сети. Пока она работает в бета-версии 2.21.33.14.

В текущей стабильной версии у пользователя есть только три варианта «видимости» — время последнего использования приложения могут увидеть «все», «мои контакты» или «никто». Новый вариант позволяет сохранить видимость этих данных за исключением отдельных людей.

Примечательно, что ранее подобную функцию получил мессенджер Telegram. По всей видимости, команда WhatsApp решила перенять такой гибкий подход к настройкам приложения, отвечающим за приватность и безопасность.