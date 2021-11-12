Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин умер в возрасте 75 лет от острой сердечной недостаточности в пятницу, 12 ноября.

Коклюшкин писал тексты для таких знаменитых артистов, как Клара Новикова, Владимир Винокур, Евгений Петросян. Также он сам выступал на сцене. Писатель выпустил десять книг повестей и рассказов.

Среди его цитат, входящих в монологи, следующие:

«Решил на балконе цыплят держать. Купил маленьких, жёлтеньких. Жрут и не растут. Оказалось — канарейки»

«День рождения у меня был: пригласил Путина, Пугачёву и Киркорова, — пришёл только сосед дядя Ваня»

«Я не бледный, просто у меня мысли светлые»

О смерти сатирика сообщил телеканал«Россия 24».Соболезнования в связи с кончиной артиста выразил Ефим Шифрин.

«Прощай, дорогой мой друг. Без тебя пусто и горько...» – написал Шифрин в Instagram.

Также о смерти коллеги высказался Леон Измайлов. «Он писал целые эстрадные спектакли, которые играли. Вообще и парень очень хороший был, замечательный, незлобивый, не ругался ни с кем никогда», — цитирует Измайлова «Россия 24».