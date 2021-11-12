Кузбасс ввел обязательную вакцинацию от коронавируса

Кузбасс вводит обязательную вакцинацию от коронавируса лиц в возрасте 60 лет и старше, соответствующий документ подписала врио главного санитарного врача Кемеровской области Надежда Кутькина.

Постановление опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора в пятницу. Отмечается, что поводом для введения обязательной вакцинации пожилых людей стал рост на 19,5% количества заболевших в возрасте 60 лет и старше.

Роспотребнадзор в июле ввел обязательную вакцинацию для работников ряда отраслей в Кузбассе. Постановление касалось работников общественного транспорта, такси, энергетики, таможни, власти и самоуправления, волонтеров, сотрудников правоохранительных органов.

Также прививку должны были сделать граждане, работающие в сфере услуг: торговли, общепита, салонов красоты, косметических, парикмахерских, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов.