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Northrop Grumman раскрыла облик суперистребителя будущего

Источник:
N+1
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Фото: © Кадр из видео

Американская компания Northrop Grumman опубликовала ролик с концептуальным изображением нового самолета — большой, малозаметного и без вертикального хвостового оперения.

ВВС и ВМС США сегодня работают над программами с одинаковым названием NGAD (Next Generation Air Dominance, воздушное превосходство нового поколения). Они обе предполагают создание семейства систем, ключевым элементом которого будет истребитель, приводит портал N+1 мнение экспертов.

На видео Northrop Grumman показан ангар с самолетами, некоторые из которых действительно существуют, а некоторые — просто концепции. В числе последних — большой малозаметный летательный аппарат без вертикального оперения, подходящий под описание истребителя обеих программ NGAD.

Военные не раскрывают подробности по обеим программам. В прошлом году ВВС США секретно испытали демонстратор истребителя шестого поколения — его разработала и собрала неизвестная американская компания. А американские ВМС на этой неделе опубликовали концепт истребителя-бомбардировщика нового поколения F/A-XX, который разрабатывается в рамках их NGAD.

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Оборона #Оружие #ОПК
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