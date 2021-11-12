Россия впервые в сезоне будет без медалей у женщин на Гран-при

Фигуристка Дарья Усачева снялась с этапа Гран-при в Японии. Соревнования пройдут без российских спортсменок, так как ранее от участия из-за травмы отказалась Александра Трусова.

Усачева повредила ногу на разминке перед выступлением в короткой программе. Она упала при попытке исполнить тройной флип, ее на руках унес врач сборной России Филипп Шветский. По информации телеканала «Матч!», у фигуристки вертельный перелом бедра.

На этот этап Гран-при также была заявлена Трусова, но она тоже снялась с соревнований из-за травмы.

Россия впервые в сезоне останется без медалей в женском катании на Гран-при. До этого Трусова побеждала в США, Камила Валиева — в Канаде, Анна Щербакова — в Италии.

По итогам короткой программы на Гран-при в Японии лидирует японка Каори Сакамото, второе место занимает ее соотечественница Мана Кавабе, третье — представительница Южной Кореи Ю Ен.