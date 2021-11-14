Рейтинг Байдена скатился до нового антирекорда

Лишь 38% населения Соединенных Штатов, судя по последним опросам общественного мнения, поддерживают нынешнего президента США Джо Байдена. Еще недавно его поддерживало 40% американцев, пишет издание The Hill.

Эксперты считают, что на рейтинге Байдена сказался скандальный вывод американских войск из Афганистана. По имиджу главы Белого дома также ударили провалы в борьбе с пандемией после появления на территории страны «дельта»-штамма коронавируса.

Как показал опрос, теперь 46% американцев считают, что Байден показывает результаты хуже, чем от него ожидали. Из них 16% голосовали за Байдена на выборах, отмечает издание.

Аналитики полагают, что такие показатели уже сказываются на шансах Байдена на переизбрание в 2024 году. Так, 64% опрошенных сказали, что не хотят, чтобы он шел на перевыборы, и из них 28% — демократы. Для сравнения 58% опрошенных сказали, что не хотят видеть Дональда Трампа кандидатом от республиканцев, и из них 24% республиканцев.

Сам Байден на такие результаты опроса ответил, что не для того баллотировался в президенты, чтобы следить за своим рейтингом, заключает The Hill.