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Рейтинг Байдена скатился до нового антирекорда

Источник:
The Hill
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Фото: © The White House

Лишь 38% населения Соединенных Штатов, судя по последним опросам общественного мнения, поддерживают нынешнего президента США Джо Байдена. Еще недавно его поддерживало 40% американцев, пишет издание The Hill.

Эксперты считают, что на рейтинге Байдена сказался скандальный вывод американских войск из Афганистана. По имиджу главы Белого дома также ударили провалы в борьбе с пандемией после появления на территории страны «дельта»-штамма коронавируса.

Как показал опрос, теперь 46% американцев считают, что Байден показывает результаты хуже, чем от него ожидали. Из них 16% голосовали за Байдена на выборах, отмечает издание.

Аналитики полагают, что такие показатели уже сказываются на шансах Байдена на переизбрание в 2024 году. Так, 64% опрошенных сказали, что не хотят, чтобы он шел на перевыборы, и из них 28% — демократы. Для сравнения 58% опрошенных сказали, что не хотят видеть Дональда Трампа кандидатом от республиканцев, и из них 24% республиканцев.

Сам Байден на такие результаты опроса ответил, что не для того баллотировался в президенты, чтобы следить за своим рейтингом, заключает The Hill.

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Политика #Мир
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