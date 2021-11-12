Россия отреагировала на угрозу Лукашенко остановить транзит газа

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу возможной приостановки транзита газа в Европу не согласовано с Россией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, они никак не согласованы», — приводит РБК слова Пескова. «В данном случае да, это наш союзник, но это суверенное государство», — добавил представитель Кремля.

Песков также заявил, что Россия будет выполнять свои обязательства по поставкам газа в Европу. «Россия была, есть и будет страной, которая выполняет все обязательства по обеспечению европейских потребителей газом и по выполнению контрактных обязательств. Надежность России как поставщика и как партнера по действующим и будущим контрактам не подлежит сомнению», — сказал он.

В четверг, 11 ноября, Лукашенко заявил, что готов жестко ответить на возможные санкции со стороны стран ЕС и Польши. «Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда?», — сказал белорусский президент.

До этого власти Польши предупредили, что могут полностью закрыть границу с Белоруссией из-за кризиса с мигрантами, который возник в последние дни.