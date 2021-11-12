Кремль объяснил, почему Путин еще не ревакцинировался

Уровень антител у президента России Владимира Путина достаточно высокий, поэтому он пока не ревакцинируется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент неоднократно говорил, что у него достаточно высокие титры сохраняются после основной вакцинации. Ревакцинация будет зависеть от рекомендаций врачей. Безопасность президента и его здоровье — первоочередная задача тех, кто за него отвечает», — цитирует РИА Новости Пескова.

Путин вакцинировался от коронавируса в марте 2021 года. В июне во время Прямой линии президент сообщил, что поставил вакцину «Спутник V».

По рекомендациям Минздрава, ревакцинироваться как переболевшим, так и ранее привитым необходимо раз в полгода.