Крупнейший зерновой терминал в Забайкалье откроется в 2022 году

Крупнейший сухопутный зерновой терминал откроется в 2022 году в Забайкальском крае, сообщает правительство региона.

«Новый сухопутный зерновой коридор» — холдинг, реализующий на территории Сибири, Урала и Дальнего Востока проект по созданию и развитию инфраструктуры экспорта зерновых и масличных культур в Китай, страны Средней Азии с применением механизма «контрактного производства» и формульным ценообразованием.

Ключевой элемент «Нового сухопутного зернового коридора» — «Забайкальский зерновой терминал», перевалочной мощностью 8 миллионов тонн в год. Для обеспечения заявленных объемов экспорта проектом запланировано строительство сети узловых линейных элеваторов в других регионах России.

«В Забайкальске уже проведен большой объем работ. Сейчас на стройке трудятся более 250 человек, после завершения число постоянных работников терминала составит 235 специалистов. Мы приступили к строительству в декабре 2020 года, объем инвестиций уже составил 6 миллиардов рублей. Это будет самый крупный сухопутный зерновой терминал в России», — сказал гендиректор холдинга «Новый сухопутный зерновой коридор» (НСЗК) Сергей Пушкин.

Он рассказал, что запуск предприятия запланирован на третий квартал 2022 года.