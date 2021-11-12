Фильм «Красное уведомление» вышел на Netflix

Премьера комедийного боевика «Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном и Райаном Рейнольдсом состоялась на стриминговом сервисе Netflix в пятницу.

По сюжету агент ФБР преследует самого разыскиваемого в мире вора картин, но становится его невольным соучастником в попытке поймать мошенника, который всегда на шаг впереди.

Фильм «Красное уведомление» снял режиссер Роусона Маршалла Тербера. Главные роли сыграли голливудские знаменитости — Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот. Это третий совместный проект Тёрнера и Джонсона после картин «Полтора шпиона» и «Небоскреб».

Первоначально Universal планировала выпустить фильм 12 июня 2020 года. Затем, 8 июля 2019 года, Netflix выкупил права на показ и перенес премьеру на 2021 год.