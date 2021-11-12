Праздничный фактор: что ждет рубль и доллар к Новому году

Российский рубль традиционно слабеет к новогодним праздникам, а ведущие мировые валюты, в числе которых американский доллар, обычно укрепляются. Чего ждать от рубля и доллара в конце 2021 года?

Против рубля играет резкий рост покупок к праздникам. Чтобы удовлетворить повышенный спрос нужно много валюты для закупки зарубежных товаров. На это время года также приходится пик выплат по внешним долгам.

Кроме того, «заканчивается финансовый год у компаний, что тоже ведет к повышенному спросу на доллары», пояснил «Российской газете» аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов.

По мнению преподавателя Высшей школы управления Валерия Корнейчука, против рубля может сыграть ужесточение денежно-кредитной политики в США, что приведет к плавному укреплению доллара. Не исключено, что цены на нефть, которые сейчас поддерживают российскую валюту, вновь упадут.

«С учетом всего этого, мы не ожидаем резкого изменения курса рубля до конца ноября. Курс доллара будет колебаться в диапазоне 71-73 рубля. Курс евро — 82-83,5 рубля», — спрогнозировал Корнейчук.

Маслов успокоил, что следить за курсом доллара до Нового года стоит только тем, кто имеет большой оборот средств или планирует крупные покупки — «для подавляющего большинства потребителей колебания в 1% никакой роли не играют».

Куда вложить сбережения

С учетом относительно стабильного состояния на мировом финансовом рынке начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин посоветовал обратить внимание на доходные валюты, которые позволят не только сберечь, но и приумножить средства.

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В отличие от консервативного портфеля, включающего рубль, доллар и евро, эффективный задействует и другую валюту — потенциально более доходную на определенном отрезке времени. Из валют стран «Большой десятки» в него входят доллар США, канадский доллар и швейцарский франк, пояснил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

«От группы валют Emerging Markets (EM) в нашем портфеле российский рубль, южнокорейская вона, тайский бат. Российский рубль с начала 2021 года — лидер роста к доллару (+4%). Он бенефициар роста сырьевых цен, в частности на нефть и газ. Мы полагаем, что в ближайшие месяцы он и будет продолжать извлекать выгоду из конъюнктуры рынка энергоносителей», — сказал Шульгин.

Что касается южнокорейской воны и тайского бата, то первая валюта относится скорее к консервативной — она будет расти на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ страны. Второй предполагает спекулятивный компонент: Таиланд готовится открыться для вакцинированных туристов, что может неплохо поднять его экономику. Но оба варианта сулят для покупателей валюты более высокий доход по сравнению с долларом.