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Заповедник снял видеорецепт полезного «пирожного» для синиц

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудники Саяно-Шушенского заповедника в Красноярском крае сняли видеорецепт «пирожного» для синиц из подсолнечника, крупы и желатина.

Ежегодно 12 ноября отмечается Синичкин день. Этот экологический праздник призван напомнить людям о пернатых соседях, которые с наступлением морозов нуждаются в нашей помощи.

Наиболее универсальный корм для зимующих птиц – семена подсолнечника (нежареные, несоленые). Его могут поедать как различные зерноядные птицы, так и синицы, поползни, дятлы и так далее. 

Большое количество растительных жиров внутри семян подсолнечника делает их важным источником энергии в условиях зимних холодов. Также подкармливать птах можно салом, мясом, сушеной рябиной и боярышником.

В кормушки можно смело класть шишки, орехи, зерна кукурузы, семена арбуза, дыни, тыквы, семена сорняков – лебеды, крапивы, чертополоха, репейника, пшеница, ячмень, крупы – перловую и овсяную (или плотные овсяные хлопья), неочищенное просо, в небольшом количестве белый хлеб.

Кроме того, можно сделать лакомство для птиц из семян подсолнечника, крупы и желатина.

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