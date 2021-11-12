Производство на АвтоВАЗе встало из-за отсутствия компонентов

АвтоВАЗ приостановил производство в пятницу из-за отсутствия компонентов электроники. Но встал не весь завод, а только линии сборки автомобилей, сообщила пресс-служба компании.

Информация о приостановке производства автомобилей на трех сборочных линиях в Тольятти появилась в пятницу. В соцсетях опубликовали приказ, где говорились, что простой компенсируют выплатами в размере двух третей средней зарплаты.

«Информация о полном простое АО "АвтоВАЗ" является недостоверной. Действительно, в ситуации мирового кризиса поставок электронных компонентов, затрагивающего всех производителей по всему миру, компания время от времени вынуждена приостанавливать работу автосборочных линий», — сообщила пресс-служба компании.

Производство двигателей, шасси, коробок передач и другие вспомогательные производства работает в обычном режиме.

«Мы не комментируем график своей работы. Мы подтверждаем лишь то, что в связи с мировым кризисом поставок автокомпонентов в компании рваный график производства. Этому подвержены все производители во всем мире», — отметил руководитель пресс-центра компании Сергей Ильинский в беседе с РЕН ТВ.

Он попросил не делать из данной информации «какой-то сенсации». Однако точные сроки возобновления производства он не назвал. «Периодически что-то встает, что-то запускается в связи с тем, что во всем мире не хватает электронных компонентов», — добавил Ильинский.

Перебои на АвтоВАЗе начались еще в июне из-за проблем с поставками электроники от компании «Роберт Бош Самара». На предприятии планируют возобновить производственные потери за счет работы по субботам и организации девятичасовых рабочих смен после решения проблем с комплектующими.